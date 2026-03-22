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O meio-fundista português completou a distância em 3.40,06 minutos, tendo liderado grande parte da corrida, mas acabou por ceder na reta final perante o espanhol Mariano García, que conquistou o ouro com o tempo de 3.39,63 minutos, graças a um sprint final.

O pódio ficou completo com o neozelandês Adam Spencer, que terminou a prova em 3.40,26 minutos, assegurando a medalha de bronze.

Esta é a segunda medalha para Portugal nestes Mundiais, depois do ouro conquistado por Agate Sousa na prova de salto em comprimento.

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