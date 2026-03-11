Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Ahmad Donyamali afirmou, em entrevista à agência DPA, que "desde que este governo corrupto assassinou o nosso líder, não temos condições para participar no Mundial. Devido às medidas maliciosas tomadas contra o Irão, fomos obrigados a travar duas guerras em oito ou nove meses, e milhares dos nossos compatriotas foram assassinados. Por isso, não temos nenhuma possibilidade de participar".

A decisão surge depois de a Federação de Futebol do Irão já ter colocado em dúvida a presença da equipa no torneio, apesar de o presidente da FIFA, Gianni Infantino, ter confirmado que Donald Trump garantiu que a seleção iraniana seria bem-vinda nos Estados Unidos, um dos países-sede.

O Irão integra o Grupo G do Mundial'2026, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia, com jogos agendados em Inglewood e Seattle, mas a participação da equipa agora parece cada vez mais improvável.

