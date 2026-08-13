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Neste momento, o campeonato entra na sua fase decisiva. As próximas rondas são na América do Sul, com o Rali do Paraguai, seguido do Rali do Chile. Depois, há regresso à Europa da caravana Mundial, com o Rali da Sardenha, entre 1 e 4 de outubro.

A situação no Médio Oriente continua bastante complicada para o possível término da temporada e apesar da organização não ter dito nada em relação ao Rali da Arábia Saudita, o 24notícias sabe que planos de contingência começam a ser colocados em cima da mesa.

Em declarações ao site Dirtfish, o diretor de equipa da Toyota Gazoo Racing WRT, Jari-Matti Latvala, afirmou que "se olharmos para os outros desportos, o que tem acontecido, para mim, acho que devemos estar do mesmo lado da F1 e do WEC (Mundial de Resistência). Acho que se eles não vão lá, porque é que o WRC deveria ir? Sei que eles querem organizá-lo, mas o mais importante é a segurança das pessoas. Essa é a prioridade, isso é o principal".

As soluções que parecem estar em cima da mesa de trabalhos são a de terminar o calendário deste ano na Sardenha, ou procurar um substituto para a ronda saudita. Neste momento, a FIA deu um prazo para uma decisão de final de setembro.

Em termos de substituto, uma prova em Portugal pode estar a ser equacionada. Segundo a publicação francesa do AutoHebdo, o Rali Seis Cidades do Norte de Portugal pode ser o substituto. Este ano, a prova organizada pelo Demoporto já está inserida no calendário do Europeu de Ralis (FIA ERC), também como última prova da temporada desse campeonato.

A questão logística terá de ser analisada pelas entidades competentes, sendo que a logística de receber uma prova do WRC difere ainda bastante de receber uma prova do ERC. Para além da logística, há também a quilometragem do rali, com uma prova do WRC a ter mais do que uma do ERC, o que pode significar também que seja preciso acrescentar troços para uma possível vinda do Mundial de Ralis.

Com o final da temporada a aproximar-se, no campeonato de pilotos, Elfyn Evans é o líder, com 30 pontos de vantagem perante Sami Pajari. Nos construtores, a vantagem da Toyota perante a Hyundai é tanto que já no Paraguai se podem sagrar campeões.

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