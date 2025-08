Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a PSP avisa que o trânsito estará condicionado da seguinte maneira:

07 de agosto, quinta-feira

Condicionamento de trânsito entre as 20h00 do dia 6 de agosto às 06h00 do dia 7 de agosto de 2025

Alameda 5 de Outubro (faixa sul- via a sul);

Corte de trânsito entre as 06h00 e as 16h00 do dia 07 de agosto de 2025

Alameda 5 de Outubro (faixa sul);

Corte de trânsito entre as 08h00 e as 16h00 do dia 07 de agosto de 2025

Alameda 5 de Outubro (faixa norte)

Corte de trânsito na passagem dos ciclistas das 12h30 até às 13h30 do dia 07 de agosto de 2025

Praça do Eixo Atlântico;

Avenida dos Combatentes da Grande Guerra;

Avenida Conde da Carreira;

Rua dos Bombeiros;

Rua Dr. Luís Lacerda;

Avenida dos Estaleiros Navais;

Rua de Monserrate;

Avenida do Atlântico;

Rua da Guiné-Bissau;

Avenida de Moçambique;

Ao longo da E.N. 13, entre a rotunda da Parinheira (Minipreço) e o limite do concelho a norte em Afife.

Assim sendo, a PSP aconselha a todos os cidadãos que se desloquem para assistir à etapa que: