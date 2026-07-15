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No dia em que há a "reedição" de um dos jogos mais marcantes da história do Mundial, O Globo recordou o percurso dos jogadores que disputaram os quartos de final entre Inglaterra e Argentina, em 1986. Hoje, a partida acontece às 20h00.

Argentina

Nery Pumpido seguiu uma carreira como treinador em clubes da Argentina, do Paraguai e do México. Atualmente, desempenha as funções de secretário-geral adjunto e diretor de Desenvolvimento do Futebol da CONMEBOL;

Oscar Ruggeri tornou-se comentador desportivo e presença habitual em programas da ESPN Argentina;

Ricardo Giusti trabalha como empresário e representante de futebolistas;

Sergio Batista continua ligado ao treino, depois de ter orientado a seleção argentina e várias equipas e seleções do Médio Oriente;

Jorge Burruchaga foi diretor desportivo do Independiente e exerce atualmente funções como comentador desportivo;

Jorge Valdano consolidou-se como um dos mais respeitados comentadores de futebol. É também escritor e cronista;

Héctor Enrique divide atualmente a sua atividade entre as funções de treinador-adjunto e comentador desportivo;

Julio Olarticoechea, que treinou as seleções jovens da Argentina, dedica-se a palestras e a projetos de formação de jovens atletas.

José Cuciuffo morreu em 2004, aos 43 anos, depois de ter sido atingido por um disparo acidental de arma de fogo durante uma caçada;

José Luis Brown faleceu em 2019, aos 62 anos, após uma longa luta contra a doença de Alzheimer;

O maior símbolo daquela equipa, Diego Maradona, considerado o maior ídolo da história do futebol argentino, morreu em 2020, aos 60 anos.

Inglaterra

Peter Shilton, um dos guarda-redes mais marcantes da história do futebol inglês, dedica-se atualmente às palestras e ao comentário desportivo;

Gary Stevens concluiu uma formação em Fisioterapia após terminar a carreira e trabalha nessa área na Austrália;

Terry Fenwick seguiu o percurso de treinador, orientando clubes e seleções nas Caraíbas e na Ásia;

Terry Butcher passou pelo treino antes de se tornar comentador desportivo;

Kenny Sansom, depois de enfrentar problemas relacionados com o alcoolismo, dedica-se a palestras e participa em campanhas de sensibilização;

Trevor Steven reparte a sua atividade entre o comentário desportivo, as palestras e a representação de jogadores;

Peter Reid trabalhou como treinador e exerce atualmente funções de comentador;

Glenn Hoddle continua ligado ao futebol como comentador, sendo apontado como um dos analistas mais respeitados em Inglaterra;

Steve Hodge ficou conhecido por ter sido o proprietário da camisola utilizada por Diego Maradona no célebre encontro da "Mão de Deus". Atualmente, dedica-se a palestras na área do desporto;

Peter Beardsley enveredou pelo treino após terminar a carreira de jogador, mas, em 2019, foi suspenso do futebol durante sete meses, depois de ter sido considerado culpado por casos de injúria racial contra jogadores negros quando orientava a equipa de sub-23 do Newcastle United;

Gary Lineker, durante décadas um dos mais conhecidos apresentadores desportivos do Reino Unido, dedica-se atualmente a projetos de media digital, podcasts e produção de conteúdos ligados ao futebol.

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