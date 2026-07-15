Na antevisão do novo duelo entre Inglaterra e Argentina, O Globo recuperou a história dos jogadores do onze inicial dos quartos de final do Mundial de 1986, partida eternizada pelo polémico golo da "Mão de Deus", de Diego Maradona.
Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
No dia em que há a "reedição" de um dos jogos mais marcantes da história do Mundial, O Globo recordou o percurso dos jogadores que disputaram os quartos de final entre Inglaterra e Argentina, em 1986. Hoje, a partida acontece às 20h00.
Argentina
- Nery Pumpido seguiu uma carreira como treinador em clubes da Argentina, do Paraguai e do México. Atualmente, desempenha as funções de secretário-geral adjunto e diretor de Desenvolvimento do Futebol da CONMEBOL;
- Oscar Ruggeri tornou-se comentador desportivo e presença habitual em programas da ESPN Argentina;
- Ricardo Giusti trabalha como empresário e representante de futebolistas;
- Sergio Batista continua ligado ao treino, depois de ter orientado a seleção argentina e várias equipas e seleções do Médio Oriente;
- Jorge Burruchaga foi diretor desportivo do Independiente e exerce atualmente funções como comentador desportivo;
- Jorge Valdano consolidou-se como um dos mais respeitados comentadores de futebol. É também escritor e cronista;
- Héctor Enrique divide atualmente a sua atividade entre as funções de treinador-adjunto e comentador desportivo;
- Julio Olarticoechea, que treinou as seleções jovens da Argentina, dedica-se a palestras e a projetos de formação de jovens atletas.
- José Cuciuffo morreu em 2004, aos 43 anos, depois de ter sido atingido por um disparo acidental de arma de fogo durante uma caçada;
- José Luis Brown faleceu em 2019, aos 62 anos, após uma longa luta contra a doença de Alzheimer;
- O maior símbolo daquela equipa, Diego Maradona, considerado o maior ídolo da história do futebol argentino, morreu em 2020, aos 60 anos.
Inglaterra
- Peter Shilton, um dos guarda-redes mais marcantes da história do futebol inglês, dedica-se atualmente às palestras e ao comentário desportivo;
- Gary Stevens concluiu uma formação em Fisioterapia após terminar a carreira e trabalha nessa área na Austrália;
- Terry Fenwick seguiu o percurso de treinador, orientando clubes e seleções nas Caraíbas e na Ásia;
- Terry Butcher passou pelo treino antes de se tornar comentador desportivo;
- Kenny Sansom, depois de enfrentar problemas relacionados com o alcoolismo, dedica-se a palestras e participa em campanhas de sensibilização;
- Trevor Steven reparte a sua atividade entre o comentário desportivo, as palestras e a representação de jogadores;
- Peter Reid trabalhou como treinador e exerce atualmente funções de comentador;
- Glenn Hoddle continua ligado ao futebol como comentador, sendo apontado como um dos analistas mais respeitados em Inglaterra;
- Steve Hodge ficou conhecido por ter sido o proprietário da camisola utilizada por Diego Maradona no célebre encontro da "Mão de Deus". Atualmente, dedica-se a palestras na área do desporto;
- Peter Beardsley enveredou pelo treino após terminar a carreira de jogador, mas, em 2019, foi suspenso do futebol durante sete meses, depois de ter sido considerado culpado por casos de injúria racial contra jogadores negros quando orientava a equipa de sub-23 do Newcastle United;
- Gary Lineker, durante décadas um dos mais conhecidos apresentadores desportivos do Reino Unido, dedica-se atualmente a projetos de media digital, podcasts e produção de conteúdos ligados ao futebol.
___
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários