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Na segunda parte, França reagiu de forma impressionante. Kylian Mbappé marcou dois golos, Bradley Barcola fez outro e a seleção francesa chegou a ameaçar uma reviravolta, reduzindo a desvantagem para 4-3. No entanto, um penálti convertido por Saka, que completou o hat-trick, e um golo de Jude Bellingham, saído do banco, devolveram a tranquilidade à Inglaterra. França ainda marcou uma quarta vez por Ousmane Dembélé, mas já não conseguiu evitar a derrota.

O resultado garantiu a Inglaterra o 3.º lugar no Mundial pela primeira vez, atenuando a desilusão da eliminação nas meias-finais frente à Argentina. Apesar das críticas dirigidas a Thomas Tuchel após essa derrota, a equipa terminou a competição com uma exibição ofensiva de grande nível.

Do lado francês, o jogo marcou a despedida de Didier Deschamps como selecionador, após 14 anos no cargo. Mbappé brilhou com mais dois golos e tornou-se o primeiro jogador desde Gerd Müller, em 1970, a atingir os 10 golos numa edição do Mundial, mantendo-se na luta pela Bota de Ouro. O encontro ficou marcado pelo ritmo intenso, pelas várias reviravoltas e foi considerado um dos melhores jogos do torneio.

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