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Gianni Infantino pediu desculpa pelos "erros" cometidos na gestão do polémico plano para vender participações em competições da FIFA a investidores privados. Apesar das críticas e da perda de confiança manifestada pela UEFA, o presidente do organismo recebeu o apoio da direção da FIFA numa reunião realizada em Rabat, Marrocos.

Gianni Infantino reconheceu falhas na condução do projeto FIFA Forward Enterprise, que previa a venda de participações em competições da FIFA a investidores privados e gerou forte contestação dentro e fora da organização.

Numa carta assinada em conjunto com o secretário-geral da FIFA, Mattias Grafström, enviada aos vice-presidentes, membros do Conselho e às 211 federações nacionais, ambos afirmam que "pedem sinceras desculpas" pelos erros cometidos e comprometem-se a evitar que situações semelhantes se repitam.

A reunião da direção da FIFA decorreu esta quarta-feira no escritório da organização para África, em Rabat, e foi convocada por Infantino na sequência das crescentes críticas ao projeto, entretanto abandonado.

Após o encontro, a FIFA divulgou um comunicado em que o conselho de gestão e o secretário-geral reafirmam total apoio a Gianni Infantino para continuar na presidência do organismo.

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