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Gianni Infantino mantém a intenção de se recandidatar à presidência da FIFA no próximo ano, apesar da crescente contestação em torno da sua liderança. A confirmação surge numa altura em que o dirigente suíço enfrenta pressão para abandonar o cargo, na sequência da tentativa de permitir a entrada de investidores privados em torneios da FIFA, incluindo o Campeonato do Mundo.

Segundo o The Guardian, Infantino recusou responder a perguntas sobre o seu futuro quando foi questionado por jornalistas no sábado, durante o Campeonato do Mundo feminino de sub-20, na Polónia. O presidente da FIFA, de 56 anos, encontra-se sob forte pressão para se demitir.

A UEFA, organismo que tutela o futebol europeu, liderou os apelos para que Infantino deixe a presidência. A oposição conta ainda com a Confederação Asiática de Futebol e com a Concacaf, entidade que representa os países da América do Norte e Central e das Caraíbas.

Apesar da contestação, a FIFA voltou a confirmar que Infantino pretende avançar para as eleições de 2027. Será a sua quarta e última candidatura ao cargo.

"Claro que nada mudou. Infantino vai candidatar-se à reeleição", afirmou um porta-voz da FIFA citado pelo jornal britânico. O organismo recordou ainda que o presidente tinha anunciado em abril a intenção de se recandidatar.

Entre os potenciais adversários está Victor Montagliani, presidente da Concacaf e vice-presidente da FIFA, apontado como o candidato mais provável para desafiar Infantino. Montagliani foi durante muito tempo considerado um aliado próximo do presidente da FIFA, mas terá começado a distanciar-se da sua posição, nomeadamente em relação ao plano, entretanto abandonado, de permitir investimento privado nos Campeonatos do Mundo.

Para já, o presidente da FIFA é o único candidato declarado às eleições previstas para março de 2027. Para prolongar o seu mandato, terá de obter uma maioria simples dos votos das 211 federações filiadas na FIFA.

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