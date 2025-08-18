Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No total, a PSP acompanhou 14 254 eventos desportivos em todo o território nacional, dos quais apenas 817 (cerca de 5,7%) registaram algum tipo de infração. Estes números mostram que a maioria dos espetáculos desportivos decorreu sem problemas, reforçando a perceção de segurança nos recintos desportivos portugueses.

Durante esta época, foram contabilizadas 7 140 infrações, e a utilização de artigos de pirotecnia continua a ser a principal preocupação, representando 4 213 ocorrências, devido à sua perigosidade e ao risco que envolve para os adeptos e para o público em geral.

A PSP destaca que a diminuição global dos incidentes é resultado de uma atuação policial mais proativa e preventiva, que combina diálogo, proximidade e fiscalização rigorosa. Neste contexto, registaram-se 101 detenções, mais 15 do que na época anterior, e 814 autos de notícia por contraordenação (ANCO), representando também um aumento de 47 face ao período homólogo.

A polícia reforça o apelo aos adeptos para que colaborem com as autoridades, respeitem as orientações e evitem a utilização de pirotecnia, contribuindo assim para a segurança coletiva, referem em comunicado.

A PSP sublinha ainda que o desporto deve ser vivido com fair-play, espírito de festa e convivência saudável. O objetivo é garantir que os recintos desportivos sejam espaços seguros, protegidos e acolhedores, onde a paixão pelo desporto possa ser desfrutada sem incidentes.

A instituição reafirma o compromisso de continuar a promover ambientes seguros em todos os eventos desportivos, valorizando a prevenção, a proximidade com os adeptos e a atuação firme contra comportamentos que coloquem em risco a segurança pública.