O líder FC Porto regressou venceu na visita ao Nacional, por 1-0, em jogo da 22.ª jornada. O golo foi marcado pelo defesa Bednarek.

Com esta vitória, o FC Porto passa a somar 59 pontos na frente I Liga, mais sete do que o Sporting e o Benfica.

