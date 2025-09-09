Confira aqui as escolhas as escolhas iniciais de Marco Rossi e Roberto Martínez:
Hungria: Balázs Tóth, Looc Nego, Willi Orbán, Attila Szalai, Milos Kerkez, Callum Styles, Bendegúz Bolla, Dominik Szoboszlai, Alex Tóth, Zsolt Nagy e Barnabás Varga.
Suplentes da Hungria: Dénes Dibusz, Péter Szappanos, Attila Osváth, Gábor Szalai, Márton Dárdai, Áron Csongvai, Milán Vitális, Bence Dardai, Bence Ötvös, Barna Tóth, Zsombor Gruber e Dániel Lukács.
Portugal: Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Rúben Neves, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Pedro Neto.
Suplentes de Portugal: José Sá, Rui Silva, Nuno Tavares, António Silva, Renato Veiga, João Palhinha, Gonçalo Ramos, João Félix, Pedro Gonçalves, Gonçalo Inácio e Francisco Trincão.
