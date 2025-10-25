Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Benfica vai hoje a votos, num ato eleitoral sem precedentes no universo do desporto português, que envolve seis candidatos à presidência do clube, com a urnas abertas entre as 8h30 e as 22h. Assim, a votos vão o atual presidente Rui Costa, o antigo presidente Luís Filipe, João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho, João Noronha Lopes e Martim Mayer.

Pelas 8h45 da manhã, Rui Costa já se encontrava na fila para votar, afirmando à chegada: "estou feliz, confiante e feliz pelo Benfica. Que corra tudo bem, pela democracia deste clube. E que o Benfica ganhe ao Arouca", disse aos jornalistas, à sua chegada.

De acordo com a CMTV, a votação ainda não começou na Casa do Benfica de Beja, já que os boletins de votos para os sócios com direito a dez votos não chegaram a tempo. Por outro lado, os boletins para os sócios com 50 votos chegaram duplicados. Esta situação anómala deverá estar resolvida até às 10 horas.

Cristóvão Carvalho também já está na fila para votar, sendo que no Estádio da Luz as filas já chegam ao centro comercial Colombo, reporta o jornal Observador.

Em declarações aos jornalista, Carvalho explicou que “hoje é o dia de começarmos a tomar todas as decisões. Hoje é o dia dos sócios do Benfica. O nosso já foi. É um momento importante. As coisas estão a correr muito bem, tirando uma ou outra coisa que já está a ser resolvida”, começou por dizer Cristóvão Carvalho.

“Sentimos os sócios divididos, mas em relação ao projeto. Vamos ter uma surpresa durante a madrugada. Estou mesmo muito confiante e muito feliz. Há uma grande surpresa e uma grande mudança no Benfica. Estou confiante de que vou ter uma votação fantástica e chegar à segunda volta”, acrescentou.

“Se tivéssemos o voto eletrónico, não teriam que estar à chuva. Foi a vontade dos benfiquistas e temos que respeitar. Acredito que vai haver segunda volta. O Benfica tem de mudar, isso parece-me evidente”, completou o candidato.

Pelas 12h50 chegou Martim Mayer, acompanhado de família e amigos e antes de entrar no Pavilhão da Luz, aproveitou para falar aos jornalistas: “quando não há vitórias, tem que haver mudança. É preciso sangue novo, é preciso ‘Benfica no Sangue’. Gosto muito de ver a afluência das pessoas. Podemos bater o recorde mundial. Apelo a que os sócios continuem a vir votar porque vamos bater esse recorde e dar uma lição de democracia”.

“Penso que o mais provável é haver uma segunda volta e penso estar lá. Hoje somos todos do Benfica, temos que apelar à união. O que tem de sair destas eleições é um Benfica unido. Problemas? Coisas que precisam de ser afinadas. Algumas secções abriram um pouco mais tarde, têm filas grandes… coisas pontuais. Tenho ouvido falar de algumas coisas, mas nada de significativo”, acrescentou.

“Sinto que pode ser um sinal de mudança. Há muitas pessoas que não se revêem no Benfica. Esta proposta que fiz para os benfiquistas foi feita com muito amor e paixão. Agora cabe a eles. Houve pouca justiça mediática. Há jornais que só têm quatro candidatos… Andries Jonkes é uma peça importante. O Benfica vive, sobretudo, do futebol, mas há toda uma estrutura pronta. Os sócios têm que perceber a posição em relação aos direitos televisivos”, concluiu.

Pelas 12h55 foi a vez de João Diogo Manteigas chegar às imediações do Estádio da Luz e, antes de se dirigir para a filar, teceu curtas declarações aos jornalistas: “isto mostra o poder do Benfica. Não interessa se há divisão de votos. O que isto demonstra é quem é o maior clube de Portugal e do mundo. Não há igual a isto no mundo. O poder do Benfica são os sócios”.

João Noronha Lopes, que também concorreu em 2020, também falou aos jornalistas antes de votar: “Hoje é mais um dia em que o Benfica está a mostrar a sua grandeza. Vivo estes dias com grande emoção. A decisão será dos sócios. Sinto um grande desejo de mudança, mas a decisão está nas mãos deles. Somos o maior clube democrático do mundo e eles é que vão decidir. Não quero fazer campanha eleitoral, mas o meu voto é um voto de mudança, feita com tranquilidade e pessoas que os benfiquistas conhecem”, explicou o candidato.

“Segunda volta? Os sócios é que vão decidir isso. Acho que esta enorme adesão é um sinal da grandeza do Sport Lisboa e Benfica. Irregularidades? Não tenho conhecimento de nada. Vamos de certeza bater o recorde de votação mundial. Estou preparado. Trabalho nisto há um ano. Ontem acabei a campanha a cantar Luís Piçarra com mais de duas mil pessoas e hoje vou estar no estádio a cantar Luís Piçarra. Nunca me canso”, acrescentou.

Por fim, no Seixal, Luís Filipe Vieira chegou pelas 13h40, dirigindo também algumas palavras aos jornalistas ali presentes: “os benfiquistas estão todos de parabéns. No fim veremos o que vai ser. O dia não vai ser longo, vou dormir (risos). Não vale a pena fazermos apelos”.

Artigo atualizado às 13h42 com as declarações de Luís Filipe Vieira.