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O clube espanhol apresentou o médio de 27 anos como um reforço para o setor intermédio, destacando as suas características defensivas, capacidade de recuperação de bola, leitura de jogo e qualidade na distribuição.

Também este sábado, a Sporting SAD comunicou à CMVM os detalhes financeiros da transferência. Segundo o clube leonino, o negócio poderá atingir os 45 milhões de euros, incluindo uma componente fixa de 40 milhões de euros e uma parcela variável de até cinco milhões, dependente do cumprimento de objetivos relacionados com o desempenho do jogador e do Atlético de Madrid.

O Sporting esclareceu ainda que o pagamento do Mecanismo de Solidariedade será integralmente suportado pelo clube espanhol e que a SAD leonina não terá quaisquer encargos com comissões de intermediação.

Hjulmand chegou a Alvalade no verão de 2023, proveniente dos italianos do Lecce, e rapidamente se afirmou como uma das peças-chave da equipa. Ao serviço dos leões disputou 141 jogos, marcou 10 golos e fez 12 assistências.

Durante a passagem pelo Sporting conquistou dois campeonatos nacionais, nas temporadas 2023/24 e 2024/25, e uma Taça de Portugal, erguida em 2025.

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