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A Liga Portugal vai introduzir, na época 2026/27, uma novidade nas competições profissionais com a criação de Badges Oficiais individuais para distinguir os jogadores que se destacaram na temporada anterior. Os emblemas, existentes em quatro categorias, serão utilizados nas camisolas desde a primeira jornada dos respetivos campeonatos.

O Badge de MVP (Most Valuable Player) será usado por Victor Froholdt, do FC Porto, eleito Melhor Jogador da última edição da Liga Portugal Betclic, e por André Clóvis, do Académico, distinguido como o mais votado da Liga Portugal 2 Meu Super.

André Clóvis acumula ainda o Badge de Melhor Marcador da Liga Portugal 2 Meu Super, enquanto Luis Suárez, do Sporting CP, envergará o emblema correspondente ao Melhor Marcador da Liga Portugal Betclic.

Também os melhores guarda-redes da última temporada serão distinguidos. Diogo Costa, do FC Porto, utilizará o Badge de Melhor Guarda-Redes da Liga Portugal Betclic. Já Samu Silva, eleito o melhor guarda-redes da Liga Portugal 2 Meu Super, representou o Marítimo M. na época passada, mas transferiu-se entretanto para Israel.

A quarta categoria corresponde ao Badge Legacy, destinado a jogadores com mais de 200 jogos na Liga Portugal Betclic ou mais de 300 jogos nas competições profissionais, bem como a atletas que já tenham sido distinguidos nas restantes categorias.

Ao todo, 17 jogadores vão exibir este emblema: Nuno Santos e Pedro Gonçalves (Sporting CP), Rafa Silva (SL Benfica), Bernardo, Ricardo Horta e João Moutinho (SC Braga), Luis Silva (Académico), Salvador Agra e Simãozinho (Leixões SC), Juan Muñoz e Marcelo (U. Leiria), Tomané (CD Tondela), Fabinho (Lusitânia Lourosa), Roberto (GD Chaves), João Reis (Portimonense) e Luis Rocha (FC Vizela).

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