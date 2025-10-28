Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O espanhol Josep Martínez, habitualmente segunda escolha no Inter de Milão, atropelou mortalmente esta manhã um idoso de 81 anos, que seguia numa cadeira de rodas, de acordo com a imprensa italiana.

O acidente aconteceu numa zona residencial, quando o homem, que seguia na estrada, terá mudado de direção de forma inesperada, atravessando a rua e cortando a trajetória do carro conduzido pelo jogador, que o atingiu.

Josep Martínez, que não ficou ferido, ainda prestou assistência à vítima, mas o idoso acabou por ser declarado morto no local.

