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Com 30 ºC no ar e mais de 50 ºC no asfalto, os pilotos entraram no circuito com uma nota mental: de que a borracha não resistiria a mais do que uma tentativa extrema. Assim, a sessão de qualificação viu George Russell (Mercedes) conquistar a pole position, após conquistar um tempo de 1:14.679s, na Q3, uma sessão que foi interrompida por bandeira vermelha, após acidente de Charles Leclerc (Ferrari) entre as curvas quatro e cinco.

No final da sessão, em declarações à Fórmula 1, Russell mostrou-se bastante satisfeito com o resultado: "voltei ao meu antigo, estou muito contente por estar na pole". Com as temperaturas elevadas, Russell referiu que a "corrida será interessante, vamos ter uma grande batalha nas mãos, amanhã não será fácil, mas estou pronto".

Atrás dele ficou Lewis Hamilton, tendo feito mais seis centésimos na última volta da Q3: "não estava muito confortável no Treino-Livre 3, a cerca de cinco décimos e ficou logo a pensar que precisava de encontrar ritmo. Entre o treino e a qualificação sai da pista, e quando voltei era primeiro. Eles estiveram muito bem, parabéns ao Russell, estamos numa posição muito interessante para batalhar amanhã".

A segunda linha do GP de amanhã é composta pelo líder do campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes) e pelo atual campeão do Mundo Lando Norris (McLaren). Oscar Piastri, pole sitter em 2025, ficou-se pela sétimo posição neste Q3, a mais de quatro décimos do tempo da pole de Russell.

Nico Hülkenberg (Audi) levou o seu monolugar pela primeira vez ao Q3 em 2026, tendo terminado em 9.º, na frente de Leclerc, que não tinha colocado nenhum tempo na tabela antes do seu acidente.

A corrida tem lugar este domingo, a partir das 14h em Portugal continental.

Restante classificação da sessão de qualificação do GP Barcelona-Catalunha:

11.º - Arvid Lindblad

12.º - Gabriel Bortoleto

13.º - Franco Colapinto

14.º - Pierre Gasly

15.º - Ollie Bearman

16.º - Carlos Sainz

17.º - Esteban Ocon

18.º - Alex Albon

19.º - Sergio Perez

20.º - Valtteri Bottas

21.º - Lance Stroll

22.º - Fernando Alonso

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