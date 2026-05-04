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A Guarda Nacional Republicana (GNR) irá desenvolver a Operação “WRC Vodafone Rally de Portugal 2026” na sua zona de ação, no âmbito da 59.ª edição do World Rally Championship (WRC) Vodafone Rally de Portugal, organizada pelo Automóvel Clube de Portugal (ACP).

A prova integra o calendário do Campeonato do Mundo FIA de Ralis e terá lugar nas regiões Centro e Norte, abrangendo os distritos do Porto, Aveiro, Coimbra, Viseu, Braga, Vila Real e Viana do Castelo.

A operação tem como finalidade garantir a ordem pública, encaminhar e conter os espectadores nas zonas destinadas ao público, interditar a circulação nas classificativas, assegurar a fluidez do trânsito nos acessos, itinerários de emergência e percursos de ligação entre troços, de forma a garantir que o evento e outras atividades associadas decorram em segurança.

Face à complexidade da prova e à previsível grande afluência de público, será implementado um dispositivo operacional multidisciplinar, com coordenação entre várias valências da GNR.

A operação será dividida em duas fases. A Fase 1 terá início no dia anterior à competição e destina-se a garantir a interdição da circulação automóvel nos troços, o controlo de acessos de viaturas e espectadores, bem como a montagem do dispositivo final. A Fase 2 decorrerá durante a prova, de acordo com os horários das classificativas, e visa impedir o acesso de veículos não autorizados, conter o público nas zonas delimitadas e evitar a circulação em áreas interditas.

A GNR apela ao cumprimento das normas de segurança definidas para o evento, recomendando que o público permaneça apenas nas zonas destinadas e devidamente sinalizadas, respeite as indicações dos militares e, em caso de acidente, evite o acesso aos troços e não interfira com os veículos envolvidos.

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