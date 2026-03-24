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O policiamento será assegurado pela Unidade Nacional de Trânsito, através do Destacamento de Trânsito Eventual Anual 2026 (DTEA 2026), que acompanhará a prova e garantirá as condições de segurança necessárias ao seu normal desenvolvimento. Segundo a GNR, o dispositivo inclui um sistema móvel de comando e controlo, que permitirá a coordenação permanente ao longo de cada etapa e uma rápida resposta a qualquer situação.

A Guarda destacou que provas de ciclismo em estrada exigem um policiamento complexo, devido à extensão dos percursos, ao elevado número de participantes e aos meios envolvidos, condicionando de forma significativa a circulação rodoviária.

A GNR apelou à colaboração dos cidadãos, recomendando que respeitem as restrições de circulação, sigam as ordens dos militares e assistam à prova em locais seguros, fora da faixa de rodagem. Os veículos que assinalam o início e o fim da prova estarão devidamente identificados com inscrições “PROVA DE CICLISMO” e “FIM DE PROVA”.

A Guarda Nacional Republicana convidou ainda a população a desfrutar do espetáculo desportivo com responsabilidade e segurança.

O calendário da competição é o seguinte:

25 de março (quarta-feira): Sines – Almodôvar, partida às 12h10

26 de março (quinta-feira): Ferreira do Alentejo – Montemor-o-Novo, partida às 12h25

27 de março (sexta-feira): Contrarrelógio no Crato, partida às 13h37

28 de março (sábado): Vila Viçosa – Serra de São Mamede, partida às 10h45

29 de março (domingo): Moura – Évora, partida às 11h30

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