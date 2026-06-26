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A Guarda Nacional Republicana, por intermédio da Unidade Nacional de Trânsito, assegura entre os dias 26 e 28 de junho de 2026 o policiamento do evento desportivo Campeonatos Nacionais de Ciclismo de Estrada (Elites/Sub23/Femininas), que decorrerá integralmente na cidade da Guarda.

Hoje, sexta-feira, 26 de junho, realiza-se o contrarrelógio individual, com o seguinte programa: entre as 14h00 e as 14h30 decorre a prova de paraciclismo (21,6 km); entre as 14h40 e as 15h10 a prova feminina (21,6 km); entre as 15h30 e as 16h00 a prova Sub-23 masculina (21,6 km); e entre as 16h10 e as 16h30 a elite masculina (27,6 km).

No sábado, 27 de junho, disputam-se as provas de fundo, com a competição de masters (67,4 km) e elite feminina (102,4 km) entre as 09h00 e as 12h00, seguindo-se a prova Sub-23 masculina (146,2 km) entre as 13h15 e as 17h15.

No domingo, 28 de junho, realizam-se as últimas provas de fundo: o paraciclismo entre as 09h00 e as 10h30 e a elite masculina entre as 12h00 e as 16h50.

O policiamento especializado será assegurado pelo Destacamento de Trânsito Eventual Anual 2026, através da Unidade Nacional de Trânsito, garantindo o acompanhamento da prova e as condições de segurança necessárias ao seu normal desenvolvimento.

Segundo a GNR, este modelo de policiamento assenta na experiência acumulada em eventos desportivos de elevada complexidade, assegurando a fluidez da circulação e a segurança de atletas, da caravana da prova, do público e dos restantes utentes da via.

O dispositivo policial integra um sistema móvel de comando e controlo, permitindo a coordenação permanente da operação a partir da viatura de comando, com militares experientes responsáveis pela gestão dinâmica do evento e pela resposta a eventuais ocorrências.

A GNR refere ainda que as provas de ciclismo em estrada são atividades particularmente exigentes em termos de policiamento, devido à sua dinâmica, extensão dos percursos e número de participantes, condicionando significativamente a circulação rodoviária.

A autoridade policial aconselha os cidadãos a respeitarem as restrições de circulação, seguirem as indicações dos militares, assistirem à prova em locais seguros e fora da faixa de rodagem, e a terem em atenção a viatura identificada com a inscrição “PROVA DE CICLISMO” que abre a corrida.

A GNR reforça ainda que a marcha não deve ser retomada antes da passagem da última viatura policial, identificada com sinalética verde e a inscrição “FIM DE PROVA”, apelando à colaboração de todos para que o evento decorra em segurança e com normalidade.

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