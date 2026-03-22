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O atleta português garantiu o ouro no último salto do concurso, numa tentativa decisiva que lhe permitiu ultrapassar a concorrência e assegurar o lugar mais alto do pódio.

Com este resultado, Gerson Baldé conquista a terceira medalha para Portugal nesta competição e a segunda de ouro, reforçando o destaque da comitiva nacional nos Mundiais realizados em Torun.

Este domingo, Agate Sousa também conquistou o ouro no salto em comprimento e Isaac Nader recebeu Prata nos 1500 metros.