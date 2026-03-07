Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O britânico liderou o colega de equipa Kimi Antonelli por 0,363 segundos e ficou 0,785s à frente do piloto da Red Bull Racing, Isack Hadjar, que terminou em terceiro lugar.

O campeão mundial Max Verstappen sofreu um acidente na primeira volta, tendo saído da pista durante o percurso. Segundo a BBC Sports, o sucedido deixou algumas dúvidas sobre a superioridade da Mercedes, mas a marca alemã destacou-se num arranque impressionante da nova era de regulamentos.

Charles Leclerc, da Ferrari, foi o quarto mais rápido, separado dos McLarens de Oscar Piastri e Lando Norris, com o seu colega Lewis Hamilton a fechar a lista entre eles.

A Aston Martin conseguiu algum alívio com Fernando Alonso a qualificar-se em 17.º lugar. No entanto, a equipa ainda enfrenta grandes desafios, especialmente ao nível da unidade de potência fornecida pelo parceiro Honda, antes de poderem alcançar os objetivos pretendidos.