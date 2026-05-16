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Uma das figuras em evidência foi Victor Froholdt, que recebeu o prémio de melhor jogador jovem da Liga Portugal Betclic, além de ter sido distinguido como o futebolista mais vezes eleito MVP ao longo da época. Perante o apoio dos adeptos, o médio dinamarquês agradeceu em português: “Obrigado, portistas”, num momento de forte ligação com as bancadas.

Também a equipa técnica foi reconhecida, com o treinador Francesco Farioli a ser distinguido como melhor treinador da temporada, coroando uma época em que conduziu o FC Porto à conquista do campeonato nacional.

Farioli, que já havia sublinhado na flash interview que o título foi “merecido” e fruto do “trabalho e compromisso de todos”, voltou a dividir o mérito entre jogadores, staff e adeptos, destacando o papel coletivo na caminhada para o título.

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