Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa mensagem dirigida aos sócios, Varandas destacou os resultados alcançados nos últimos anos, tanto no plano desportivo como financeiro, apontando a recuperação da credibilidade institucional, a redução do passivo e a conquista de títulos como pilares da sua liderança. O presidente afirmou que o Sporting vive hoje "um período de estabilidade e ambição", defendendo que o clube está preparado para dar novos passos.

A recandidatura surge num contexto de balanço positivo no futebol profissional, com a conquista do campeonato nacional e presença regular nas competições europeias, "mas também com investimento nas modalidades e na formação", áreas que Varandas considera estruturantes para o futuro do clube.

As eleições ainda não têm data anunciada, mas o anúncio de Frederico Varandas deverá marcar o arranque do debate eleitoral em Alvalade. Até ao momento, não são conhecidos outros candidatos oficiais, embora sejam esperados novos anúncios nas próximas semanas.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.