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À chegada ao Pavilhão João Rocha, antes de exercer o seu direito de voto, cerca das 12h30, o recandidato à presidência frisou a importância do envolvimento dos sócios na definição do futuro do clube para os próximos quatro anos.

"Espero que os sócios compareçam em força, este é o dia em que se decide quem vai governar o clube. Independentemente do momento desportivo, bom ou mau, a principal missão dos sócios é cuidar do Sporting, e isso faz-se através do voto", afirmou.

Líder da Lista B e candidato a um terceiro mandato, Varandas destacou que cada associado deve aproveitar o ato eleitoral para expressar claramente a sua posição sobre os destinos do clube, evitando qualquer leitura antecipada dos resultados.

"O mais importante é virem votar, seja na Lista A ou na Lista B. Digam de vossa justiça, façam a vossa análise. Precisamos de um Sporting forte e competitivo, que é aquilo que todos os sportinguistas querem", declarou.

Em disputa eleitoral está também a candidatura liderada por Bruno Sá. Frederico Varandas, presidente do clube desde setembro de 2018, optou por um discurso contido, afastando cenários de vitória antecipada. "Nunca escrevo discursos de vitória", concluiu.

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