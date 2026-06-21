Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Na conferência de imprensa de antevisão ao próximo jogo de Portugal, Francisco Conceição analisou a prestação da equipa frente à República Democrática do Congo, numa partida em que os passes para trás mereceram críticas.
O avançado admitiu que a exibição esteve longe do que era pretendido pela equipa técnica.
"Não era a estratégia que tínhamos para este jogo. O nosso futebol é ofensivo, temos jogadores para isso. Não executámos bem o plano. A forma como jogámos não foi a melhor. É corrigir isso no próximo jogo", afirmou.
Questionado sobre as declarações de André Villas-Boas, que defendeu que a Seleção Nacional deveria "repensar as idas à praia", Francisco Conceição recusou alimentar a polémica.
"Não tenho de comentar aquilo que são palavras do presidente do FC Porto. É a opinião dele, não me cabe a mim comentar isso", respondeu.
O jogador da Juventus sublinhou ainda que Portugal está consciente da importância do próximo encontro e da necessidade de reduzir ao mínimo os erros.
"Claro que num Mundial o erro tem de ser mínimo. Estamos com a faca nos dentes porque temos de ganhar também para fazer jus à nossa qualidade. Se tivermos todos com a atitude certa e melhorarmos a qualidade, vamos ganhar", defendeu.
Sobre o duelo frente ao Uzbequistão, marcado para terça-feira, Francisco Conceição destacou a necessidade de aumentar a eficácia ofensiva e a presença na área adversária.
"É um dos aspetos que temos vindo a trabalhar, a chegada à área. É uma equipa com uma linha de cinco, orientada por um treinador que conheço. Cabe-nos criar, rematar e fazer o máximo possível para desestabilizar a defesa", explicou.
O internacional português reiterou ainda a ambição da equipa na competição.
"Queremos chegar o mais longe possível. Temos qualidade, mas temos de a demonstrar. Sou mais um para ajudar e estou aqui para dar o máximo. Estou a realizar um sonho. Podem esperar de mim o máximo, seja em 10 minutos ou em 90."
Confrontado com uma questão sobre Cristiano Ronaldo, Francisco Conceição elogiou a capacidade concretizadora do capitão da Seleção Nacional, mas rejeitou a ideia de que a equipa dependa exclusivamente dele.
"A marcar golos não há ninguém como ele. Mas não sentimos essa necessidade. Passo a bola a quem estiver melhor posicionado ou mais desequilibrador. Ele está aqui para ajudar, como qualquer outro jogador", concluiu.
___
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários