Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na conferência de imprensa de antevisão ao próximo jogo de Portugal, Francisco Conceição analisou a prestação da equipa frente à República Democrática do Congo, numa partida em que os passes para trás mereceram críticas.

O avançado admitiu que a exibição esteve longe do que era pretendido pela equipa técnica.

"Não era a estratégia que tínhamos para este jogo. O nosso futebol é ofensivo, temos jogadores para isso. Não executámos bem o plano. A forma como jogámos não foi a melhor. É corrigir isso no próximo jogo", afirmou.

Questionado sobre as declarações de André Villas-Boas, que defendeu que a Seleção Nacional deveria "repensar as idas à praia", Francisco Conceição recusou alimentar a polémica.

"Não tenho de comentar aquilo que são palavras do presidente do FC Porto. É a opinião dele, não me cabe a mim comentar isso", respondeu.

O jogador da Juventus sublinhou ainda que Portugal está consciente da importância do próximo encontro e da necessidade de reduzir ao mínimo os erros.

"Claro que num Mundial o erro tem de ser mínimo. Estamos com a faca nos dentes porque temos de ganhar também para fazer jus à nossa qualidade. Se tivermos todos com a atitude certa e melhorarmos a qualidade, vamos ganhar", defendeu.

Sobre o duelo frente ao Uzbequistão, marcado para terça-feira, Francisco Conceição destacou a necessidade de aumentar a eficácia ofensiva e a presença na área adversária.

"É um dos aspetos que temos vindo a trabalhar, a chegada à área. É uma equipa com uma linha de cinco, orientada por um treinador que conheço. Cabe-nos criar, rematar e fazer o máximo possível para desestabilizar a defesa", explicou.

O internacional português reiterou ainda a ambição da equipa na competição.

"Queremos chegar o mais longe possível. Temos qualidade, mas temos de a demonstrar. Sou mais um para ajudar e estou aqui para dar o máximo. Estou a realizar um sonho. Podem esperar de mim o máximo, seja em 10 minutos ou em 90."

Confrontado com uma questão sobre Cristiano Ronaldo, Francisco Conceição elogiou a capacidade concretizadora do capitão da Seleção Nacional, mas rejeitou a ideia de que a equipa dependa exclusivamente dele.

"A marcar golos não há ninguém como ele. Mas não sentimos essa necessidade. Passo a bola a quem estiver melhor posicionado ou mais desequilibrador. Ele está aqui para ajudar, como qualquer outro jogador", concluiu.