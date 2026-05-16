Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A própria formação académica de Farioli ajuda a explicar essa abordagem. A sua tese, dedicada ao futebol enquanto objeto de reflexão estética e estrutural, já antecipava uma visão pouco convencional do jogo, onde o papel do guarda-redes (foi dentro da baliza que fez carreira e deu os primeiros 'pontapés' como técnico a orientar guarda-redes) e a organização coletiva surgem como elementos centrais de análise. Essa base conceptual viria a tornar-se a espinha dorsal do seu percurso como treinador.

Em diferentes entrevistas em Itália e noutros contextos europeus, Farioli tem insistido na ideia de que o futebol não pode ser reduzido a sistemas fixos, mas sim entendido como uma linguagem em constante evolução. A influência da filosofia não aparece como ornamento intelectual, mas como ferramenta de leitura do jogo, observar, interpretar e ajustar comportamentos coletivos com base em princípios e não apenas em esquemas rígidos.

Essa visão traduz-se numa ideia central repetida ao longo da sua carreira, a de que a organização de uma equipa nasce da compreensão das relações entre jogadores, espaços e momentos do jogo, mais do que de fórmulas estáticas.

Apesar da formação académica, Farioli construiu a sua identidade futebolística em diálogo direto com alguns dos treinadores mais influentes da última década. A ligação a Roberto De Zerbi, com que trabalhou, foi decisiva no início da carreira técnica, sobretudo na forma como assimilou princípios de construção apoiada, circulação de bola e ocupação racional dos espaços.

Mais tarde, esse enquadramento conceptual foi complementado por referências recorrentes a Pep Guardiola, cuja abordagem ao controlo posicional e à gestão do ritmo do jogo se tornou uma matriz evidente no pensamento do treinador italiano. Carlo Ancelotti surge, por sua vez, como contraponto pragmático, valorizado pela capacidade de adaptação emocional e gestão de contextos de alta pressão.

Antonio Conte completa este trio de influências, sobretudo no que respeita ao rigor competitivo e à organização estrutural sem bola, elementos que Farioli integrou na sua própria síntese metodológica.

A passagem de Farioli por diferentes contextos europeus consolidou uma ideia central, de que a sua filosofia não depende de um único modelo, mas da adaptação de princípios a realidades distintas. Essa flexibilidade conceptual foi uma das razões que levaram à sua afirmação em campeonatos competitivos exigentes, onde a organização defensiva e o controlo do jogo passaram a ser marcas constantes das suas equipas.

No FC Porto, esse processo encontrou o seu ponto de maturação. O clube funcionou como ambiente de exigência e intensidade competitiva, onde a ideia de jogo teve de se traduzir rapidamente em eficácia prática.

Mais do que uma etiqueta mediática, a ideia de “treinador-filósofo” em Farioli assenta numa realidade metodológica, nomeadamente a de um técnico que pensa o futebol como sistema de conhecimento em evolução. Entre a influência dos grandes treinadores europeus e a base teórica da filosofia, construiu uma identidade própria, onde o jogo é, acima de tudo, uma forma de pensamento aplicado.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.