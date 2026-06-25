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A Federação Internacional do Automóvel (FIA), organismo que tutela a Fórmula 1 e outras competições motorizadas internacionais, aprovou esta quinta-feira uma proposta que elimina os limites de mandato para o cargo de presidente.

A alteração foi aprovada durante a Assembleia Geral da FIA, realizada em Macau, com o apoio de 90,71% dos membros votantes, segundo fontes citadas pela BBC Sport. A medida foi apresentada pelo atual presidente, Mohammed Ben Sulayem, que lidera a organização desde 2021.

Num comunicado, um porta-voz da FIA afirmou que os estatutos foram atualizados para criar uma abordagem uniforme em matéria de limites de mandato em todos os órgãos da federação, alinhando as regras com as que vigoram nos Conselhos Mundiais e no Senado da organização. A FIA acrescentou que as alterações foram aprovadas por uma "supermaioria" durante as assembleias extraordinárias.

A decisão elimina o anterior limite de três mandatos de quatro anos, permitindo que Mohammed Ben Sulayem, de 64 anos, possa permanecer à frente da federação para além dos atuais 12 anos máximos. Fontes próximas do dirigente indicam ainda que este poderá avançar futuramente com uma proposta para abolir também o limite etário de 70 anos para candidatos à presidência.

As mudanças não se limitam ao cargo de presidente. Foram igualmente eliminados os limites de mandato para outras funções dentro da FIA, incluindo a presidência do comité antidopagem e a liderança do comité responsável pelo teto orçamental da Fórmula 1.

A federação não explicou detalhadamente por que razão optou por abolir os limites existentes em vez de os estender a cargos que ainda não estavam sujeitos a essa restrição. Como justificação, um porta-voz referiu o caso da NFL, nos Estados Unidos, destacando o longo mandato do comissário Roger Goodell e o crescimento da competição sob a sua liderança.

Além do fim dos limites de mandato, os membros aprovaram alterações que tornam mais exigente o processo de candidatura à presidência da FIA. Os candidatos passam a ter de demonstrar experiência suficiente numa entidade membro ou num órgão da federação. Foi também alargado de 49 para 100 dias o prazo para a apresentação da lista de vice-presidentes que integra cada candidatura.

Críticos consideram que estas alterações dificultam o aparecimento de candidatos alternativos. Robert Reid, antigo vice-presidente para o desporto da FIA, que se demitiu em 2025 alegando uma degradação dos padrões de governação, manifestou preocupação com as mudanças.

Numa publicação na rede profissional LinkedIn, Robert Reid afirmou que os limites de mandato não garantem uma boa governação, mas asseguram momentos de renovação institucional e recordam que nenhum dirigente deve tornar-se indispensável à estrutura. O antigo dirigente alertou ainda para o risco de os novos critérios de elegibilidade poderem ser utilizados para limitar candidaturas incómodas.

Nas últimas eleições presidenciais, vários potenciais candidatos ficaram impedidos de concorrer devido às exigências relacionadas com a composição das listas de vice-presidentes, um processo que continua a ser contestado judicialmente por algumas figuras ligadas ao automobilismo.

Apesar das críticas, Ben Sulayem defendeu as decisões aprovadas em Macau, afirmando que refletem o progresso alcançado pela federação através de uma governação mais forte, disciplina financeira e uma visão estratégica de longo prazo.

A FIA anunciou também que registou um lucro operacional de 6,7 milhões de euros em 2025, um aumento de 43% face ao ano anterior.

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