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O empate 1-1 do City, num jogo com golos de Junior Kroupi (39 minutos) e Erling Haaland (90+5), permitiu à equipa orientada pelo espanhol Mikel Arteta, que na segunda-feira venceu por 1-0 o já despromovido Burnley, chegar à última jornada, agendada para domingo e na qual visita o Crystal Palace, já com o título assegurado.

O Arsenal, que não conquistava o título de campeão inglês há 22 anos, e que sucede no palmarés da prova ao Liverpool, soma 82 pontos, mais quatro do que o Manchester City, segundo classificado.

Os londrinos, que em 30 de maio disputam a final da Liga dos Campeões frente aos franceses do Paris Saint-Germain, garantiram o 14.º título de campeão inglês do seu palmarés, registo só superado pelo Liverpool e Manchester United, ambos com 20 troféus.

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