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Florentino Pérez confirmou este domingo a sua continuidade na presidência do Real Madrid ao vencer as eleições frente ao empresário Enrique Riquelme. O dirigente, que tinha desafiado publicamente o seu adversário durante a campanha, saiu vencedor em todas as mesas de voto, garantindo aquele que será o seu sétimo mandato à frente do clube madrileno.

“Ganhámos em todas as mesas eleitorais, ou seja, em todas as faixas etárias”, afirmou Pérez já depois da meia-noite, quando os resultados foram oficialmente conhecidos. Aos 79 anos, o presidente prepara-se para permanecer no cargo até aos 83, ultrapassando assim um dos registos históricos de Santiago Bernabéu, que presidiu ao clube até falecer, aos 82 anos.

Apesar de todas as sondagens à boca das urnas apontarem para uma vitória confortável do atual presidente, a confirmação oficial demorou várias horas. O processo de contagem ficou marcado por divergências entre os representantes das candidaturas relativamente ao voto por correspondência.

A candidatura de Enrique Riquelme conseguiu inicialmente a anulação de cerca de 400 votos favoráveis a Florentino Pérez devido a irregularidades nos envelopes, tendo posteriormente levantado dúvidas sobre várias centenas de boletins adicionais. Ainda assim, a vantagem do presidente revelou-se suficientemente ampla para impedir qualquer alteração ao desfecho final.

À medida que a contagem avançava, tornou-se evidente que o resultado não sofreria alterações significativas. Pérez liderou em todas as mesas eleitorais, registando percentagens próximas dos dois terços dos votos, em linha com as projeções divulgadas durante o dia.

Segundo o El País, o Real Madrid terá já alcançado um acordo para o regresso de José Mourinho ao comando técnico da equipa principal, mais de dez anos após a sua saída, em 2013. Segundo informações conhecidas durante a campanha, o clube comunicou ao Benfica a intenção de pagar a cláusula de rescisão do treinador português, fixada em 15 milhões de euros.

No mercado de transferências, Florentino Pérez terá igualmente assegurado as contratações do defesa-central Ibrahima Konaté, atualmente no Liverpool, e do lateral-direito Denzel Dumfries, do Inter de Milão. Além disso, anunciou que apresentará nos próximos dias uma proposta de 150 milhões de euros por um jogador de um clube na Liga dos Campeões, cuja identidade permanece desconhecida.

Contudo, o principal objetivo do novo mandato poderá situar-se fora das quatro linhas. Pérez pretende avançar com um referendo entre os sócios sobre a transformação societária do Real Madrid. O plano prevê a venda de uma participação minoritária de 5% a um investidor externo, permitindo atribuir um valor económico ao clube e distribuir parte desse património pelos associados.

Esta proposta foi precisamente o eixo central da campanha de oposição de Enrique Riquelme. O empresário, de 37 anos, prometeu liderar uma oposição ativa caso fosse derrotado, especialmente durante o debate em torno do eventual referendo.

Durante a campanha, Riquelme apresentou diversas medidas destinadas aos sócios, incluindo o sorteio de 10 mil lugares anuais e uma renovação profunda da estrutura desportiva. Entre as figuras associadas ao seu projeto encontravam-se Raúl González Blanco para diretor desportivo, Fernando Hierro para a formação e ainda Vicente del Bosque e Iker Casillas em funções institucionais.

O candidato prometeu também a contratação de Erling Haaland e Rodri, garantindo inclusivamente que assumiria pessoalmente o pagamento das quotas dos sócios caso não concretizasse essas operações. As declarações foram rapidamente contrariadas por representantes dos jogadores e por fontes ligadas ao Manchester City. Riquelme revelou ainda que Jürgen Klopp estaria disponível para ouvir uma proposta, informação posteriormente desmentida pelo agente do treinador alemão.

Florentino Pérez votou pouco depois da abertura das urnas, rodeado por dezenas de sócios que lhe pediram fotografias e autógrafos. Enrique Riquelme apresentou-se cerca de uma hora mais tarde, também recebido com manifestações de apoio.

“Depois de 20 anos voltou a ser possível votar”, afirmou o empresário após exercer o seu direito de voto. Para Riquelme, estas eleições representavam mais do que uma simples disputa pela presidência, considerando-as uma decisão sobre o futuro modelo de governação do clube.

A eleição deste domingo foi a quarta em que Florentino Pérez enfrentou um adversário direto. Depois de perder para Ramón Mendoza em 1995, venceu Lorenzo Sanz em 2000 e consolidou a sua liderança em 2004 com mais de 91% dos votos. Vinte e dois anos depois da sua última eleição disputada, volta a triunfar.

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