Antes do apito inicial, os dois filhos de Diogo Jota, Dinis e Duarte, entraram em campo caminhando à frente do capitão do Liverpool, Virgil van Dijk. O momento foi acompanhado por aplausos prolongados por parte dos adeptos presentes no estádio.

Na bancada Kop, a mais emblemática de Anfield, os adeptos ergueram uma faixa com a mensagem “Diogo Jota, para sempre nos nossos corações” e entoaram cânticos com o nome do internacional português, num tributo que uniu jogadores e público.

O clube inglês anunciou ainda a retirada da camisola número 20, utilizada por Diogo Jota durante a sua passagem pelo Liverpool, como forma de perpetuar a memória do jogador. A homenagem foi partilhada por ambos os clubes, que mantiveram uma postura de respeito ao longo de todo o encontro.

Recorde-se que o internacional português, de 28 anos, morreu no passado dia 3 de julho, quando seguia num Lamborghini Huracán na A-52 com o irmão, André Silva, de 25 anos, jogador do Penafiel, no sentido de Benavente. Ao fazer uma ultrapassagem por alturas do quilómetro 65, no concelho de Cernadilla, província de Zamora, Espanha, um dos pneus teria rebentado, causando a derrapagem, embate contra um rail e o tanque de combustível dividiu-se em dois, o carro incendiou-se, resultando na morte dos dois jogadores.

