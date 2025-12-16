Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os bilhetes mais baratos passam a custar cerca de 55 euros (60 dólares) e integram um novo nível designado “Supporter Entry Tier”, criado especificamente para adeptos das seleções já apuradas para a competição.

Em comunicado, a FIFA afirmou que, “com a procura na atual fase de vendas a atingir 20 milhões de pedidos de bilhetes”, decidiu criar um escalão de preços dedicado aos adeptos das seleções qualificadas, “concebido para tornar mais acessível o acompanhamento das equipas no maior palco do futebol”.

“A recém-introduzida categoria Supporter Entry Tier estará disponível ao preço fixo de 60 dólares por bilhete para cada um dos 104 jogos, incluindo a final”, refere o organismo, numa declaração citada pela Sky News.

A decisão surge depois de a FIFA ter sido pressionada a suspender a venda de bilhetes, quando se tornou público que os adeptos poderiam ter de pagar valores considerados “extorsivos”. Em alguns casos, o bilhete mais barato para a final ultrapassava os 3.600 euros.

Os bilhetes mais baratos estarão disponíveis para todos os jogos do torneio, que se realizará nos Estados Unidos, Canadá e México, mas não serão vendidos diretamente ao público. A FIFA irá atribuí-los às federações nacionais das seleções participantes, cabendo a cada uma decidir como distribuí-los, nomeadamente entre adeptos regulares que costumam acompanhar as equipas em jogos em casa e no estrangeiro.

O anúncio confirma também que a FIFA continua a recuar na aplicação generalizada de preços dinâmicos para o Mundial de 2026, depois das críticas recebidas nas últimas semanas.

