A Federação Internacional de Patinagem (ISU) abriu uma investigação depois de dois patinadores chineses terem sido vistos a segurar um brinquedo em forma de míssil balístico durante o Grand Prix de Patinagem Artística da China, realizado no sábado, 25 de outubro, em Chongqing.
Federação Internacional investiga patinadores chineses por exibirem míssil de brincar em competição
27 out 2025 17:37
