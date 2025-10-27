Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o jornal The Guardian, imagens televisivas mostraram os atletas Ren Junfei e Xing Jianing sentados na área conhecida como “kiss and cry” — onde aguardam as pontuações — com um grande brinquedo em forma de míssil rotulado “DF-61”. O objeto foi brevemente levantado pelos dois patinadores e pelo treinador, antes de ser colocado no colo de Xing.

O incidente gerou polémica, já que o DF-61 é um míssil balístico intercontinental de fabrico chinês, capaz de transportar ogivas nucleares, apresentado recentemente num desfile militar na China.

Em comunicado à Associated Press, a ISU afirmou estar “ciente de que um brinquedo inapropriado parece ter sido lançado para a pista por espetadores após uma atuação” e que “o brinquedo foi posteriormente segurado pelos patinadores que tinham acabado de atuar”. A federação acrescentou ainda: “A ISU lamenta o incidente e irá investigar mais a fundo”.

Ren Junfei e Xing Jianing terminaram em oitavo lugar entre dez pares na prova de dança no gelo, vencida pelos norte-americanos Madison Chock e Evan Bates.

O episódio provocou debate nas redes sociais chinesas, com utilizadores a dividirem-se entre críticas à “falta de sensibilidade” dos atletas e defensores que alegam tratar-se apenas de um “mal-entendido simbólico” sem conotação política. A ISU, entretanto, garantiu que pretende analisar se houve violação de regulamentos disciplinares relacionados com a conduta dos patinadores e a neutralidade dos eventos desportivos internacionais.