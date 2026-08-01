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O FC Porto conquistou este sábado a Supertaça Cândido de Oliveira, ao derrotar o Torreense por 1-0, no Estádio Cidade de Coimbra, arrecadando o primeiro troféu da época 2026/27.

O único golo da partida foi apontado pelo médio dinamarquês Victor Froholdt, aos 38 minutos, suficiente para garantir o triunfo da equipa orientada pelo italiano Francesco Farioli frente ao vencedor da Taça de Portugal.

Com este triunfo, os dragões aumentam para 25 o número de Supertaças conquistadas, reforçando o estatuto de clube mais titulado da competição. O Benfica soma dez troféus, o Sporting nove, o Boavista três e o Vitória de Guimarães um.

O FC Porto entrou em campo com Diogo Costa; Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Zaidu; Pablo Rosario, Victor Froholdt e Gabri Veiga; William Gomes, Pepê e André Silva.

O Torreense alinhou com Adriel Ramos; David Bruno, Stopira, Diade e Javi Vásquez; Léo Azevedo, Alfaro e Nuah Jatta; Dany Jean, Drame e Luis Quintero.

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