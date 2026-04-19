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O FC Porto venceu este domingo o Tondela por 2-0, com golos de Gabri Veiga e Victor Froholdt.

Os dragões seguem assim isolados na liderança da I Liga, a sete pontos do Benfica.

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