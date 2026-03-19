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Depois do triunfo por 2-1 na Alemanha, a equipa portista confirmou a passagem com golos de William Gomes, aos 21 minutos, e de Victor Froholdt, aos 72, assegurando pela quinta vez a presença nos quartos de final da competição, que venceu em 2010/11 e 2002/03, então designada Taça UEFA.

O encontro começou com maior perigo por parte dos alemães, obrigando Diogo Costa a várias intervenções decisivas, incluindo defesas a remates de Chabot, Fuehrich e Undav. Ainda assim, foi o FC Porto a inaugurar o marcador, com William Gomes a finalizar ao segundo poste após assistência de Borja Sainz.

A equipa portuguesa esteve perto de ampliar a vantagem antes do intervalo, num contra-ataque que terminou com um remate de Zaidu à figura do guarda-redes Nubel. Do outro lado, Diogo Costa voltou a destacar-se ao travar uma oportunidade perigosa de El Khannouss.

Na segunda parte, o Estugarda voltou a ameaçar, mas encontrou novamente oposição do guarda-redes portista. O segundo golo surgiu aos 72 minutos, por intermédio de Froholdt, que recuperou a bola em zona adiantada e marcou com um remate de fora da área.

Com este resultado, o FC Porto avança para os quartos de final, onde vai defrontar o Nottingham Forest, de Vítor Pereira.