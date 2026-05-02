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O único golo da partida foi marcado ainda na primeira parte e revelou-se suficiente para garantir aos dragões os três pontos necessários para assegurar matematicamente a conquista do campeonato, sem depender de outros resultados.

Num encontro marcado pelo equilíbrio e por poucas oportunidades claras, o FC Porto mostrou maior controlo do jogo, geriu a vantagem após o golo e manteve a organização defensiva até ao apito final, não permitindo ao Alverca criar situações de verdadeiro perigo.

Com este triunfo, o FC Porto confirmou o 31.º título de campeão nacional da sua história, fechando as contas do campeonato a duas jornadas do fim.

Apesar de a consagração ter ficado assegurada nesta jornada, o clube optou por uma celebração contida, remetendo a festa oficial do título para a última jornada do campeonato.

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