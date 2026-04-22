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A PSP vai implementar um dispositivo policial adaptado às circunstâncias, envolvendo diferentes valências operacionais. Entre os meios destacados estão carros de patrulha, pelotões operacionais, equipas de intervenção rápida, patrulhas de trânsito, equipas da Unidade Metropolitana de Informações Desportivas, Equipas de Prevenção e Reação Imediata (EPRI), brigadas de investigação criminal e elementos da Unidade Especial de Polícia.

A operação tem como principais objetivos garantir a ordem pública e as condições de segurança para a realização do encontro, assegurar a fluidez rodoviária nas imediações do estádio, proteger as equipas intervenientes e monitorizar os adeptos de ambos os clubes.

A PSP recomenda que os adeptos se desloquem para o estádio com antecedência, privilegiando o uso de transportes públicos e evitando transportar objetos proibidos.

Está ainda prevista uma zona de acolhimento para adeptos do Sporting na Rua da Fábrica Invencível, em frente ao Parque do STCP, em Bonjóia. A concentração está marcada para as 17h30, seguindo-se o acompanhamento policial até ao estádio a partir das 18h00.

De acordo com a polícia, a importância da competição e o histórico de rivalidade entre os clubes e os respetivos adeptos podem originar alterações da ordem pública, incluindo potenciais conflitos marcados por elevada animosidade.

A PSP alerta ainda que adeptos visitantes com bilhetes para setores não destinados à sua equipa poderão ser impedidos de entrar no estádio pelo promotor do evento.

As autoridades apelam à colaboração de todos os espectadores, sublinhando a importância de cumprir as indicações policiais para garantir a segurança coletiva.

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