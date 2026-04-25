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As portistas assumiram o controlo da partida desde o início, dominando por completo a primeira parte, lê-se no comunicado do clube. O primeiro golo surgiu aos 22 minutos, por intermédio de Maria Negrão, que, após um ressalto na área, colocou a bola junto ao ângulo superior da baliza defendida por Patrícia Leitão. Na celebração, a equipa dedicou o momento à capitã Ema Gonçalves, ausente por lesão, exibindo uma camisola com o seu nome e número.

Na segunda metade, o FC Porto manteve a superioridade e ampliou a vantagem. Maria Negrão bisou aos 51 minutos, de cabeça, na sequência de um cruzamento de Lara Perruca, e completou o hat-trick aos 65, na recarga a um remate de Eliza Turner. O quarto golo foi apontado por Lily Bryant, aos 70 minutos, após assistência de Maria Ferreira.

Com o apito final, iniciaram-se os festejos no CTFD Jorge Costa, celebrando uma campanha marcada pela consistência: 16 vitórias, dois empates e apenas uma derrota em 19 jogos.

Daniel Chaves alinhou de início com Bárbara Marques na baliza, Karoline Lima, Mariana Queirós, Mariana Azevedo e Alice Reto na defesa, Maria Negrão, Angeline da Costa e Eliza Turner no meio-campo, e Maria Ferreira, Lara Perruca e Lily Bryant no ataque. Durante a partida, entraram ainda Joana Ferreira, Adriana Semedo, Inês Oliveira, Cristina Ferreira e Matilde Vaz.

Apesar de já ter assegurado o título com duas jornadas por disputar, o FC Porto prossegue a fase final com uma deslocação a Ourém, onde defronta o Atlético Ouriense no sábado, às 16h00.

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