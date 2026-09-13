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O FC Porto negou este domingo estar a ser investigado pela Polícia Judiciária no âmbito do inquérito que apura alegadas interferências e contactos relacionados com a nomeação de árbitros no futebol profissional português.

Num comunicado divulgado pelo clube, os dragões consideram que houve uma tentativa de associar o FC Porto a um processo no qual, garantem, não estão envolvidos. "O FC Porto não nomeia árbitros. Não participa no processo de nomeação de árbitros. Não interfere nas decisões do Conselho de Arbitragem", pode ler-se na posição do clube.

A reação surge depois de terem sido divulgadas informações sobre uma investigação da Polícia Judiciária relacionada com alegadas pressões, contactos e fugas de informação sobre nomeações para jogos da I Liga. O processo nasceu de uma denúncia e ainda não tem arguidos constituídos.

O FC Porto recorda ainda um episódio ocorrido em janeiro, quando contestou publicamente a nomeação de Fábio Veríssimo para um clássico da Taça de Portugal frente ao Benfica. Segundo o clube, essa posição foi uma manifestação pública de desagrado e não uma tentativa de interferir no processo de escolha dos árbitros.

A investigação judicial analisa, entre outros elementos, mensagens, gravações áudio, conversas em grupos e testemunhos de árbitros. A Polícia Judiciária terá também recolhido documentação relacionada com as denúncias apresentadas após a saída de Duarte Gomes do cargo de diretor técnico nacional de arbitragem.

O Ministério Público confirmou em julho a existência de um inquérito no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), aberto na sequência de uma denúncia. A investigação foi posteriormente delegada na Polícia Judiciária.

O FC Porto rejeita, assim, qualquer envolvimento nas suspeitas que estão a ser analisadas pelas autoridades e considera "falsa" a associação do clube ao processo.

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