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Escolhido pelos treinadores principais e capitães das equipas da I Liga, o onze reflete o peso dos clubes que mais marcaram a temporada. O FC Porto, campeão nacional, é o emblema mais representado, com cinco jogadores eleitos: Diogo Costa, Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Victor Froholdt.

O Sporting surge logo atrás, com quatro representantes. Maxi Araújo, Morten Hjulmand, Francisco Trincão e Luis Suárez foram distinguidos pelos seus desempenhos ao longo da época, numa campanha em que os leões voltaram a apresentar um dos ataques mais produtivos do campeonato.

O SC Braga completa a equipa ideal através de Rodrigo Zalazar e Ricardo Horta. O médio uruguaio destacou-se com 16 golos e cinco assistências, números pouco habituais para um jogador do setor intermédio, enquanto Ricardo Horta voltou a afirmar-se como uma das principais figuras ofensivas dos arsenalistas, terminando a temporada com 14 golos e quatro assistências.

A última vaga foi atribuída a Luis Suárez. Na primeira época em Portugal, o avançado colombiano terminou como melhor marcador da Liga Portugal Betclic, com 28 golos e seis assistências em 32 partidas, desempenho que lhe garantiu um lugar natural entre os melhores jogadores da competição.

O Onze do Ano da Liga Portugal Betclic 2025/26 é composto por Diogo Costa; Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Maxi Araújo; Victor Froholdt, Morten Hjulmand e Rodrigo Zalazar; Francisco Trincão, Ricardo Horta e Luis Suárez. A seleção resulta da votação dos treinadores e capitães das 18 equipas do campeonato.

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