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Victor Froholdt, médio dinamarquês de apenas 19 anos, chegou no verão de 2025 proveniente do FC Copenhaga e rapidamente se transformou numa peça estrutural no meio-campo portista. A sua contratação representou uma aposta do clube numa jovem promessa europeia, e essa aposta pagou-se largamente antes mesmo de outros clubes maiores terem tempo de avançar por ele, uma situação que o presidente André Villas-Boas afirmou ter sido crucial para assegurar Froholdt antes que grandes clubes pudessem contratá-lo.

Nas mãos do treinador Francesco Farioli, Froholdt impôs-se desde cedo como titular indiscutível, com energia, visão de jogo e capacidade de organização que “ancoraram” o meio-campo do FC Porto ao longo de toda a época. O jovem dinamizou a equipa com recuperações de bola inteligentes, progressões ofensivas e também golos e assistências importantes, demonstrando maturidade e uma presença física e táctica que superaram largamente as expectativas iniciais para um jogador tão jovem.

O seu valor de mercado disparou ao longo da temporada, refletindo a importância crescente que assumiu no plantel, e até nas redes sociais e entre adeptsportistas a sua imagem tornou-se símbolo de entusiasmo, muitos destacando a sua entrega, corrida incansável e impacto constante em campo.

Enquanto Froholdt conquistou corações com a sua ascensão meteórica, Diogo Costa manteve-se como uma rocha inabalável entre os postes. Capitão da equipa, o guarda-redes português de 26 anos voltou a completar uma temporada de altíssimo nível, liderando a baliza portista com paragens decisivas, comunicação eficaz e uma maturidade que inspira toda a defesa.

A importância de Diogo Costa vai muito além dos números. Na presente época, a sua consistência não passou despercebida aos olheiros europeus, com clubes da Premier League como o Liverpool a monitorizarem a sua situação de mercado como possível substituto para Alisson Becker, evidenciando a projeção internacional que o capitão portista já conquistou.

Em dezembro de 2025, Costa renovou o seu contrato com o FC Porto até 2030, reforçando o compromisso mútuo entre o jogador e o clube, e sublinhando a centralidade que exerce na estrutura desportiva dos dragões.

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