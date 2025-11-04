Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, o CD da FPF deu conta da "instauração de processo disciplinar à FC Porto--Futebol SAD, por deliberação da secção profissional (...) no seguimento das informações constantes no relatório de árbitro e no relatório de delegado da Liga", dando conta do envio do processo para a Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, revela o Notícias ao Minuto, citando a Lusa.

No relatório do árbitro do jogo entre FC Porto e Sporting de Braga, está descrita uma alegada tentativa de pressão ao juiz da Associação de Futebol de Leiria, durante o intervalo do encontro com o SC Braga, que terminou com a vitória dos dragões (2-1), no domingo.

Fábio Veríssimo deparou-se, no balneário, com um televisor a passar repetidamente, sem que o dispositivo pudesse ser desligado, com lances do referido jogo com o SC Braga e num jogo do Torneio da Pontinha, em sub-13.

Na segunda-feira, o Benfica exigiu "que a Liga, o Conselho de Arbitragem e o Conselho de Disciplina atuem com urgência em face das informações tornadas públicas sobre uma grave coação ao árbitro da partida FC Porto--Sporting de Braga".

Face à "gravidade dos acontecimentos reportados", o clube da luz pede "uma reação rápida das autoridades competentes e uma clarificação quanto aos desenvolvimentos deste episódio que em nada dignifica e credibiliza o futebol português, pelo que é imperativo que haja consequências exemplares".

O Sporting também reagiu hoje anunciando a apresentação de uma queixa ao CD da FPF, para "apuramento da verdade", depois de Fábio Veríssimo se ter sentido pressionado no referido jogo.

"O Sporting considera absolutamente inaceitável qualquer tentativa, direta ou indireta, de condicionar, influenciar ou pressionar árbitros ou outros agentes desportivos. Situações desta natureza mancham a credibilidade das competições e são um claro retrocesso no futebol português", pode ler-se no comunicado divulgado pelo bicampeão nacional.

Os leões acrescentam ainda que não aceitam "o regresso a um futebol de bastidores e pressões, nem que se maquilhem velhas práticas com uma nova aparência institucional".

O FC Porto lidera a I Liga com 28 pontos, com mais três pontos do que o bicampeão Sporting, segundo classificado, e mais quatro do que o Benfica, terceiro.

O clube de Francesco Farioli venceu na receção aos bracarenses, por 2-1, após reviravolta, com golos de Rodrigo Mora e Borja Sainz, aos 79, depois de Victor Gómez ter marcado pelos minhotos.

