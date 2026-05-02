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Mesmo com o campeonato matematicamente assegurado após o jogo frente ao Alverca, a estrutura portista definiu previamente que não haveria festa formal no imediato, limitando-se a assinalar a conquista de forma contida no Estádio do Dragão. A opção foi tomada em articulação com as autoridades e enquadra-se numa estratégia de organização e segurança, tendo em conta a impossibilidade logística de realizar a tradicional celebração na cidade neste fim de semana.

Um dos motivos centrais é a ocupação da Avenida dos Aliados, local emblemático das celebrações portistas, que está reservado para a Monumental Serenata da Queima das Fitas, um evento académico que ocupará grande parte da zona central da cidade na madrugada. Esta situação limita a logística e os acessos para celebrações públicas tradicionais dos adeptos se o título for confirmado já sábado.

Internamente, a mensagem passada ao plantel ao longo da época foi sempre clara: "foco competitivo até ao último jogo". Mesmo após a confirmação do título, o discurso manteve-se alinhado com essa lógica, privilegiando o cumprimento da última jornada antes da consagração pública.

Assim, a festa oficial de campeão, com entrega do troféu, desfile e celebração junto dos adeptos, ficará reservada para o encerramento da Liga, transformando a última jornada num momento de celebração plena de uma época vitoriosa.

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