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É hora do FC Porto receber o troféu de campeão da Primeira Liga. Foi o capitão Diogo Costa a erguer primeiro a taça, dando início à festa dos dragões. Seguiram-se momentos de celebração partilhada, com Zaidu Sanusi, Alan Varela e Pepê a levantarem também o troféu, que foi passando de mão em mão entre jogadores e staff.

O ambiente no relvado rapidamente se transformou numa celebração coletiva, com a equipa a dispersar-se para fotografias junto da taça, enquanto o troféu era exibido aos milhares de adeptos nas bancadas. O momento culminou numa fotografia de grupo no centro do relvado, simbolizando o fecho de uma temporada coroada com o título.

Após os jogadores, subiu também ao relvado toda a estrutura técnica do clube, incluindo antigos nomes ligados ao emblema como Lucho González e André Castro.

Farioli celebra "título merecido" e antecipa festa no centro do Porto

O treinador Francesco Farioli foi recebido com uma ovação adicional por parte dos adeptos, surgindo por último no relvado. Entre cânticos de celebração, ouviu-se repetidamente o grito “Nós somos campeões”, enquanto a festa se prolongava no recinto.

Com a entrega do troféu, o FC Porto encerra oficialmente a temporada como campeão nacional, iniciando agora as celebrações que deverão estender-se pelas ruas da cidade do Porto.

Na flash interview após a vitória frente ao Santa Clara (1-0), que encerrou o campeonato, o técnico destacou ainda o ambiente vivido no Estádio do Dragão e antecipou as celebrações previstas no centro da cidade. “Foi um jogo com um significado especial por festejar em frente aos adeptos. Foi bom vencer e foi apenas uma antecipação da festa que nos espera nos Aliados”, afirmou.

Farioli aproveitou também para dividir o mérito da conquista com toda a estrutura do clube, incluindo equipa técnica, jogadores e adeptos, reforçando a ideia de um percurso coletivo ao longo da época.

O técnico destacou ainda as estreias de João Costa e Bernardo Lima, considerando-as “prémios merecidos” pelo trabalho desenvolvido ao longo da época. Sobre João Costa, sublinhou o “compromisso e ADN FC Porto”, enquanto de Bernardo Lima salientou o percurso “não só no clube, mas também na seleção”.

Farioli elogiou igualmente o regresso de Nehuén Pérez, ausente durante nove meses devido a lesão, afirmando que foi “bom tê-lo de volta porque todos o adoram no grupo”.

Com o campeonato encerrado, o FC Porto prepara agora as celebrações oficiais do título, que deverão levar milhares de adeptos às ruas do Porto.

(Artigo atualizado às 18h40)

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