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A renovação foi anunciada antes do Grande Prémio dos Países Baixos, e garante a permanência do piloto na Red Bull por mais quatro temporadas além do seu anterior contrato, que terminava no final de 2028.

Durante meses, o futuro do neerlandês foi alvo de intensa especulação. A possibilidade de uma mudança para a Mercedes ganhou força, sobretudo devido ao interesse assumido pelo chefe da equipa, Toto Wolff. A McLaren também chegou a ser apontada como possível destino.

“Nunca senti esse desejo ou necessidade de mudar para outra equipa para tentar ganhar noutro lugar”, afirmou o piloto em Zandvoort. “Se me sinto bem nesta equipa, porque haveria de o fazer? Sei que fazem tudo por mim e eles sabem que faço tudo por eles quando estou em pista e tento obter resultados.”

Segundo o jornal The Guardian, o piloto revelou ainda que: “Acho que estive mais perto de me retirar do que de mudar de equipa”.

O piloto chegou a admitir a possibilidade de abandonar a Fórmula 1 devido às alterações introduzidas pelos novos regulamentos técnicos.

O neerlandês tem demonstrado desagrado com o maior peso da gestão de energia e com a forma como as novas regras alteraram a condução dos monolugares.

A Red Bull também tem enfrentado dificuldades em 2026, enquanto a Mercedes conseguiu construir um carro mais competitivo. Verstappen ocupa atualmente o sexto lugar no campeonato, a 110 pontos do líder, Kimi Antonelli, da Mercedes.

Apesar disso, o piloto mantém a confiança na capacidade da equipa para recuperar.

“Continuo a querer ganhar corridas. Tenho fome de ganhar mais”, afirmou.

Verstappen acredita ainda que as alterações que a Fórmula 1 e a Federação Internacional do Automóvel (FIA) já estão a preparar para os próximos anos, incluindo a possibilidade de um regresso aos motores V8 com uma componente elétrica reduzida em 2030, contribuíram para a sua decisão.

A renovação representa também um voto de confiança na Red Bull e na capacidade da equipa para regressar às vitórias.

Laurent Mekies, chefe da equipa desde a saída de Christian Horner, considera Verstappen essencial para o futuro da estrutura.

“Que demonstração de confiança na equipa é esta decisão de Max”, afirmou Mekies. “Não encaramos essa confiança de ânimo leve. Com ela vem uma enorme responsabilidade para conseguirmos dar-lhe o melhor pacote possível nos próximos anos.”

Para o responsável, Verstappen representa muito mais do que apenas o principal piloto da Red Bull.

“O papel de Max na equipa é muito maior do que ser o piloto mais rápido do mundo para nós. Ele é o ponto central da equipa”, sublinhou.

A ligação entre Verstappen e a Red Bull começou em 2014, quando o neerlandês integrou o programa de jovens pilotos da equipa. No ano seguinte passou para a Toro Rosso, atual RB, antes de ser promovido à Red Bull no início da temporada de 2016.

Foi nesse mesmo ano que conquistou a primeira vitória na Fórmula 1, no Grande Prémio de Espanha, tornando-se o piloto mais jovem de sempre a vencer uma corrida na modalidade.

Desde então, Verstappen tornou-se a principal figura da Red Bull e conquistou quatro títulos mundiais.

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