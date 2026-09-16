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Esta quarta-feira, 16 de setembro, foi revelado o calendário oficial da Fórmula 1 para a próxima temporada. O GP de Portugal está de regresso, em meados de junho, ao circuito de Portimão.

A prova em solo português vai realizar-se entre os dias 18 a 20 de junho, sendo a segunda disputada na Europa, duas semanas após o GP do Mónaco, no icónico circuito de Monte Carlo.

No momento já está aberta a inscrição para a lista de espera para os bilhetes da prova , que vai trazer a competição a Portugal, seis anos depois.

A temporada de Fórmula 1 de 2027 vai começar com o GP do Bahrein de 12 a 14 de março, em Sakhir (se o conflito no Médio Oriente não levar a novo cancelamento). Estão programadas 24 rondas, com o final novamente em Abu Dhabi de 10 a 12 de dezembro. Além de Portugal, há outra novidade, a Turquia (1 a 3 de outubro).

Em 2020, o Autódromo Internacional do Algarve entrou como solução de recurso devido aos vários cancelamentos motivados pela pandemia da Covid-19, situação que se repetiu no ano seguinte. Agora, o traçado de Portimão vai integrar o calendário de pleno direito, com um contrato válido para 2027 e 2028 anunciado em dezembro do ano passado.