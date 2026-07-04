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A correr em casa, Lewis Hamilton conquistou a pole position para a corrida Sprint deste fim-de-semana. O piloto da Ferrari ficou na frente de Kimi Antonelli (Mercedes) por 0.011s, sendo que Max Verstappen (Red Bull Racing) foi o terceiro.

No final, Hamilton afirmou que "adoro este lugar, adoro este público e não consigo expressar-vos o quão grande é este sonho; e ainda hoje, quando nos preparamos para esta corrida e pensamos em cada curva e no ritmo que se consegue alcançar nesta pista, se acertarmos na afinação e se tivermos a equipa certa a apoiar-nos".

"E o carro esteve fantástico hoje, graças a todos na fábrica, que continuam a dar o máximo. Trouxemos pequenas melhorias para cá. Todos os fins-de-semana aparecemos com alguma novidade. Todos estão a dar o máximo. Estou muito grato por ter conseguido a pole. Fui rápido ao longo de toda a sessão, mas, mesmo assim, foram apenas dez milésimos de segundo, por isso foi muito renhido com estes pilotos. A equipa merece-o mesmo, por isso um enorme, enorme obrigado a todos aqui”, afirmou o piloto da Ferrari.

O companheiro de equipa de Hamilton, Charles Leclerc, ficou a 0,006 segundos do top3, à frente de George Russell (Mercedes), que ficou a 0,3 segundos do seu colega de equipa. A dupla da McLaren não conseguiu melhor do que sexto, com Lando Norris, e sétimo, com Oscar Piastri.

Isack Hadjar (Red Bull Racing) foi oitavo, enquanto que na Racing Bulls a boa forma mantém-se e com os dois pilotos no top10: Liam Lawson 9.º e Arvid Lindblad 10.º.

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