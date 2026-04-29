O Grande Prémio de Miami de Fórmula 1 de 2026 está em risco de ser cancelado devido a condições meteorológicas adversas, sobretudo chuva intensa e trovoadas previstas para domingo. Há cerca de 70% de probabilidade de chuva no arranque da corrida, com risco de agravamento ao longo do dia.
F1. Depois de uma longa pausa forçada, GP de Miami pode ser cancelado
29 abr 2026 14:37
- MadreMedia · Atualidade · 27 abr 2026 09:20
Depois do sol, vem aí chuva, granizo e trovoada
- MadreMedia · Atualidade · 22 abr 2026 07:47
Períodos de céu nublado e descida da temperatura marcam esta quarta-feira
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