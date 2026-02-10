Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Jornal de Notícias, o clube portista entende que o comportamento do jogador do Sporting é passível de sanção disciplinar e vai solicitar todas as imagens disponíveis do lance, incluindo as captadas pela body cam do árbitro.

O episódio em causa ocorreu na segunda parte do prolongamento da partida disputada no Estádio de Alvalade, numa altura em que o marcador registava um empate a duas bolas. O lance passou despercebido à equipa de arbitragem no momento do jogo.

Até ao momento, nem o Sporting nem o jogador visado se pronunciaram publicamente sobre a intenção do F. C. Porto de avançar com uma participação disciplinar. O caso deverá agora ser analisado pelas instâncias competentes.