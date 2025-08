Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Chishkala, um dos jogadores mais influentes dos encarnados nas últimas temporadas, concedeu uma entrevista no seu país, onde não poupou nas palavras críticas para com o atual timoneiro das águias.

"O treinador disse-me que eu deveria jogar de certa maneira e fazer o que ele mandasse. Queria ter controlo total, tentava controlar-me o tempo todo. E eu respondia 'eu sei o que preciso de fazer, não preciso que me estejas sempre a dizer'. Tentei explicar a minha posição e eles, sem rodeios, disseram-me 'tens de obedecer porque estás na base da hierarquia'. Tínhamos desentendimentos constantes", disse, dando um alegado exemplo de uma situação que considera "estranha".

"Sou um jogador experiente e sei preparar um jogo. Se temos jogo no sábado, na quinta-feira dou 70-75% no treino. Sei que preciso de guardar forças. O treinador chega ao pé de mim e diz-me que isso não o deixa feliz. Ao que eu respondo 'no sábado vou mostrar resultados'. E ele diz-me que não acredita nisso porque já viu muitos jogadores assim. Quando chega o jogo, consigo marcar e ajudar a equipa. Depois, o treinador diz-me que não tem a ver com preparação, diz-me que tive sorte. Ele acreditava que, depois do treino, um atleta se devia dedicar inteiramente ao futsal. E eu não penso assim. Para mim, o futsal faz parte da vida. Mas, ao mesmo tempo, é importante dedicar tempo à minha família, aos meus hobbies e a outras coisas. Se for jogar padel, isso significa que, para ele, não estou completamente focado", referiu.